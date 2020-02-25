Председатель Китайской Народной Республики Си Цзинпинь выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за соболезнования в связи с гибелью граждан Китая из-за нового типа вируса

«Китайский народ продолжает борьбу с эпидемией нового типа коронавируса. Китай уверен в победе над этой болезнью и способен это сделать. Мы готовы внести существенный вклад в совместные усилия с международным сообществом в этом направлении», — отметил Цзинпинь в письме президенту Азербайджана.

Цзинпинь также отметил наличие положительных тенденций в развитии двусторонних азербайджано-китайских отношений. «Я буду тесно сотрудничать с Вами в 2020 году для того, что вывести китайско-азербайджанские отношения на новую ступень», — подчеркнул китайский лидер.

Minval.az