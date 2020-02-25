Во вторник после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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25 февраля состоялась церемония официальной встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с визитом в Азербайджан.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.