Согласно данным на 13.00 25 февраля, на территории страны изменились погодные условия.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов, скорость северо-западного ветра в Нафталане, Гяндже составила 30-34 м/с, в Тертере 32, Барде 30, Агдаме, Дашкесане 25, Агстафе, Товузе 22, на острове Чилов 21, в Набрани, Евлахе 20, Мингячевире, Баку 25, Пираллахи 23, на Нефтяных Камнях – до 19 м/с.

Согласно сведениям со станции «Нефтяные Камни», высота волн в море достигла 2,8 метров.

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