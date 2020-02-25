Кровавые события в азербайджанском городе Ходжалы – пятно на совести человечества. Мировое сообщество должно дать должную оценку этому преступлению и предпринять все возможное для предотвращения подобного в будущем.

Об этом говорится в заявлении парламентского комитета Турции по иностранным делам в связи с 28-й годовщиной Ходжалинской резни, сообщает «Анадолу».

В заявлении напоминается о событиях кровавой ночи 26 февраля 1992 года, когда Вооруженные силы Армении убили в городе Ходжалы 613 мирных жителей, в том число 106 женщин, 63 ребенка и 71 пожилых людей. Ранения получили 487 человек, в том числе 76 детей. Еще 1275 азербайджанцев попали в плен к армянским вооруженным формированиям. О судьбе 150 человек по сей день ничего неизвестно.

«Турция разделяет с братским Азербайджаном боль зверств и массовых убийств, совершенных 28 лет назад в Ходжалы. Решительно осуждаем резню, совершенную Вооруженными силами Армении и продолжающуюся оккупацию азербайджанских земель. Ходжалинская резня, как одна из черных страниц в истории человечества, и сегодня остается проблемой для мира, стабильности и безопасности в регионе», — говорится в документе.

Minval.az