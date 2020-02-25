Представитель Минобразования Монголии Баяр Дугарсурен передал в Минобразования Азербайджана официальное письмо с предложением о развитии совместных проектов.

Как заявил сотрудник Департамента политики высшего образования Минобразования Монголии Баяр Дугарсурен, его ведомство просит выделить 10 бесплатных мест для студентов из Монголии.

«Хорошо, если монгольские студенты получат возможность получать образование в Азербайджане на английском языке», — сказал Дугарсурен, передает агентство «Туран».

Монгольская экономика нуждается в специалистах в области нефти и химии, так как через 2-3 года в этой стране начнет работу строящийся нефтеперерабатывающий завод. В настоящее время нефть, добываемая в МНР, экспортируется в Китай, а бензин в Монголию импортируется из России.

Также Монголия нуждается в специалистах в области востоковедения, владеющих арабским языком.

Сам Дугарсурен получил высшее образование в БГУ, он член общественной организации выпускников азербайджанских вузов, желающих восстановления связей между университетами Монголии и Азербайджана.

В СССР ежегодно для получения высшего образования в Баку приезжало 10-20 монгольских студентов, то теперь их в Азербайджане нет. В то же время в вузах Монголии обучается 1 или 2 гражданина Азербайджана.

Дугарсурен выразил интерес к университету «Хазар», занимающему в рейтинге азербайджанских вузов первое место.

В МНР высшее образование платное. Студенты могут взять кредит из специального государственного Фонда, при условии работы в стране минимум пять лет после завершения обучения, и возвращения полученного кредита, — сказал Баяр Дугарсурен.

Minval.az