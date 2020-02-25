В социальных сетях в канун геноцида азербайджанцев в городе Ходжалы набирает популярность видео с участием армянских журналистов и правозащитников, где они осуждают власти своей страны.
В социальных сетях в канун геноцида азербайджанцев в городе Ходжалы набирает популярность видео с участием армянских журналистов и правозащитников, где они осуждают власти своей страны.
Дата: 2020/02/25 11:38
Раздел: Видео, Наша жизнь
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