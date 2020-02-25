В связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида, одного из самых кровавых преступлений в истории человечества, 26 февраля на проспекте Ходжалы (Хатаинский район столицы-ред.), перед памятником «Крик матери» состоится церемония поминовения.

Как сообщила АПА начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в целях обеспечения безопасности проведения церемоний в связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида, на пересечении улицы Юсифа Сафарова с проспектом Ходжалы до улицы Наджафгулу Рафиева движение автомобилей будет полностью ограничено, будут изменены направления движения транспортных средств.

Движение от пересечения улицы Юсифа Сафарова с проспектом Нефтяников определено с направления проспекта Нобеля на пересечение проспекта Бабека с улицей Наджафгулу Рафиева – с проспекта Гейдара Алиева.

В связи с церемонией поминовения будет ограничено и изменено движение автомобилей от проспекта Ходжалы, на параллельных или пересекающихся улицах — Мехти Мехдизаде, Камандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззет Оруджевой.

Владельцам автомобилей и водителям рекомендуется не использовать личные автомобили по указанным направлениям, учитывая важность проведения церемонии поминовения в стране. Просьба к желающим принять участие в церемонии поминовения отдать предпочтение движению на общественном транспорте.

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