Азербайджан в текущем зерновом сезоне (1 июля 2019 года – 30 июня 2020 года) по состоянию на 18 февраля 2020 года импортировал из России 1,14 млн тонн российского зерна, сообщает Российский федеральный центр качества зерна.

«В основном Азербайджан импортировал пшеницу и подсолнечник. По сравнению с сезоном 2018/19 поставки в Азербайджан увеличились в два раза», — отмечается в информации.

Лидером по импорту российского зерна в 2019/20 маркетинговом году остается Турция — 7,84 млн тонн (из которых 5,5 млн тонн пшеницы). Рост составил на 56%.

Minval.az