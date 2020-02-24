Министерство молодежи и спорта в ближайшее время не планирует проводить мероприятия с участием представителей и спортсменов Ирана. Об этом Sputnik Азербайджан сообщила пресс-секретарь ведомства Самая Мамедова.

За последнее время по линии Минспорта азербайджанские спортсмены не отправлялись на соревнования или тренировки в Иран, а также иранские спортсмены не прибывали в Азербайджан, отметила она.

«По линии министерства молодежи и спорта за последнее время никаких контактов между спортсменами двух стран не было. Если же будут какие-то соревнования или совместные учебно-тренировочные сборы, то решение будет принято в зависимости от сложившейся на тот момент ситуации. Но пока никаких совместных с Ираном планов у нас нет», — сказала Мамедова.

Стоит отметить, что по данным на 24 февраля, число жертв коронавируса, распространившегося в Иране, достигло 12 человек. Выявлены 18 новых случаев заражения болезнью, а общее число инфицированных в исламской республике достигло 64 человек. При этом ряд стран временно приостановил или ограничил авиасообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса.

Между тем, в столице Азербайджана 2-8 марта планируется проведение традиционного международного турнира по каратэ «Баку Опен». Как отметил в беседе со Sputnik Азербайджан глава национальной федерации каратэ Яшар Баширов, иранские спортсмены также планировали принять участие в предстоящем турнире в Баку.

«Но пока у меня нет конкретной информации, намерены ли иранские каратисты принять участие в бакинском турнире. За последнее время иранцы с нами не контактировали», — сказал Баширов.

В свою очередь, в Федерации борьбы Азербайджана сообщили Sputnik Азербайджан, что иранские спортсмены проявляли интерес к проведению в Баку совместных учебно-тренировочных сборов с азербайджанскими борцами.

«Однако, конкретных договоренностей по поводу совместных с иранцами сборов не было. Если же дело дойдет до конкретики, то решение будет приниматься, исходя из положения дел. Что касается поездки азербайджанских борцов в Иран, то в наших планах этого нет», — отметили в пресс-службе федерации.

Minval.az