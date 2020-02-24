На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение кандидата в депутаты Шаига Пириева, баллотировавшегося по Джебраил-Губадлинскому избирательному округу №120.
Как передает АПА, по данному вопросу информацию предоставил член ЦИК Бахшеиш Аскеров.
Б.Аскеров отметил, что в ходе расследования ЦИК установил несоответствие результатов выборов на избирательном участке №36 волеизъявлению избирателей.
ЦИК принял решение об отмене результатов выборов на избирательном участке №36 Джебраил-Губадлинского избирательного округа №120.