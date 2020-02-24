На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение кандидата в депутаты Шаига Пириева, баллотировавшегося по Джебраил-Губадлинскому избирательному округу №120.

Как передает АПА, по данному вопросу информацию предоставил член ЦИК Бахшеиш Аскеров.

Б.Аскеров отметил, что в ходе расследования ЦИК установил несоответствие результатов выборов на избирательном участке №36 волеизъявлению избирателей.

ЦИК принял решение об отмене результатов выборов на избирательном участке №36 Джебраил-Губадлинского избирательного округа №120.

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