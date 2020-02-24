ЗАО «AzerGold» планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию золотоносные участки Агйохуш и Мерех в Дашкесанском районе (на западе Азербайджана), заявил председатель правления общества Закир Ибрагимов.

«В 2021 году будут введены в эксплуатацию фланги месторождения Човдар — золотоносные участки Агйохуш и Мерех. Ресурсный потенциал Агйохуш оценивается в 40 тыс. унций золота. В настоящее время разрабатывается дизайн этого промысла в рамках проекта наземной разработки месторождения Човдар», — сказал Ибрагимов на пресс-конференции в понедельник.

Он также сообщил, что первичные разведочные работы на участке Мерех дали положительные результаты, в настоящее время проводятся дополнительные исследования для уточнения запасов.

«На следующем этапе будут проведены экологические исследования для оценки первичного состояния окружающей среды», — сказал Ибрагимов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, во втором квартале 2020 года компания также планирует завершить ряд исследований по месторождению Тюлаллар в Гейчайском районе Азербайджана.

«Ресурсный потенциал месторождения Тюлаллар оценивается в 500 тыс. унций золота. Для начала разработки северной части этого месторождения в течение 2020 года будут продолжены соответствующие разведочные, исследовательские и проектные работы. Вместе с тем, на южной части месторождения уже завершены буровые работы, проводимые для увеличения запасов. Во втором квартале текущего года компания планирует завершить подсчет запасов, металлургические испытания и подготовку плана промысла», — заявил Ибрагимов.

По его словам, в 2019 году AzerGold на всех площадях осуществило буровых работ объемом свыше 47 тыс. метров. В текущем году компания планирует выполнить буровые работы в объеме 50 тыс. метров.

«В результате проведенных разведочных работ запасы цветных металлов AzerGold увеличились по международным стандартам в 20 раз. Разработка и экспорт этих ресурсов принесут Азербайджану доходы в миллиарды манатов. Однако, с учетом того, что реализация крупных проектов по разработке месторождений цветных металлов потребует больших инвестиций, мы планируем привлечение средств от местных и международных финансовых институтов», — сказал Ибрагимов.

Он также отметил, что AzerGold прогнозирует увеличения в разы собственных доходов, начиная с 2025 года.

«В 2019 году доходы AzerGold от экспорта 59,2 тыс. унций золота составили 141,9 млн манатов, от экспорта 110,9 тыс. унций серебра – свыше 3 млн манатов. По сравнению с 2018 годом доходы от продажи золота увеличились на 33%, серебра – на 47%» — добавил Ибрагимов.

Minval.az