Министерство экономики прокомментировало факт подорожания медицинских масок в бакинских аптеках.

Как сообщили в ведомстве, в последнее время в мире повысился спрос на медицинские маски. Медицинские маски импортируют в Азербайджан из зарубежных стран.

Повышение цен в этих странах повлияло и на розничные цены на маски в Азербайджане.

«Несмотря на это, Государственная служба по контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики проводит соответствующее расследование в связи с изменениями цен на потребительском рынке и в случае выявления искусственного завышения цен будут приняты меры в соответствии с законодательством», – приводит заявление министерства АПА.

Minval.az