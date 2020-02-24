По поручению президента Ильхама Алиева высокопоставленные чиновники и специалисты Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета, министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, Службы государственной безопасности, Агентства продовольственной безопасности посетили погранично-пропускные пункты «Астара» и «Билясувар», расположенные на государственной границе с Исламской Республикой Иран.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Minval.az