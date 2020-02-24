Иран, от которого исходит угроза распространения коронавируса, вслед за Турцией закрыл границу c Нахчыванской автономной республикой (НАР) Азербайджана, сообщает «Туран».

«В результате, автономная республика, не имеющая прямой сухопутной связи с остальным Азербайджаном и имеющая протяженную границу с Арменией, оказалась в полной сухопутной блокаде. Единственная связь с внешним миром осуществляется через авиасообщение с Баку.

Как сообщили местные источники, из-за блокады дорог, в Нахчыване выросли цены на продовольственные товары. Местные жители в больших объемах скупают в магазинах крупы, муку, другие продукты. Власти пока не ввели ограничений на продажу продуктов», – отмечает издание.

Minval.az