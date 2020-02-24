С подозрением на коронавирус в Клинический центр №1 доставлены двое человек.

Как сообщили Тренд в медцентре, они сегодня утром были размещены в отдел инфекционных заболеваний.

Один из них — гражданин Азербайджана, работающий в иранской Астаре, другой — гражданин Ирана.

«Оба были обследованы, симптомов коронавируса не обнаружено. Температура одного из прибывших — 37,1 градусов, другого — 37,3. Оба находятся на карантине».

В Минздраве «Минвалу» сообщили, что госпитализированные прибыли из иранского региона, где не был распространен коронавирус.

«Ни с кем из больных не контактировали, при въезде в страну температура немного превышала норму. Как сообщили в инфекционном отделении, в настоящее время температура обоих пациентов в норме, проблем со здоровьем нет. Врачебное наблюдение продолжается».

Minval.az