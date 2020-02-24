Васиф Талыбов переизбран председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.
В понедельник прошла первая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики VI созыва.
Васиф Талыбов переизбран председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.
В понедельник прошла первая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики VI созыва.
Дата: 2020/02/24 15:00
Раздел: Азербайджан
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