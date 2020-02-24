Азербайджанский лоукостер Buta Airways продолжит осуществлять полеты в Иран, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

«Лоукостер Buta Airways выполняет ежедневные рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку и планирует осуществлять полеты в штатном режиме в соответствии с текущим расписанием. Также хочу проинформировать, что Международный аэропорт Гейдар Алиев и другие аэропорты Азербайджана не будут вводить никаких ограничений для рейсов со стороны авиакомпании İran Air», — сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Кроме того, соответствующие структуры Международного аэропорта Гейдар Алиев совместно с Государственным таможенным комитетом и министерством здравоохранения Азербайджана усилили санитарно-карантинный контроль на рейсах, прилетающих из Ирана, «будут предприняты дополнительные меры в этом направлении».

Minval.az