Солдат Азербайджанской армии Ибрагим Алемшах оглу Велиев, погибший сегодня во время предотвращения провокации вооруженных сил Армении на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, родился в семье вынужденных переселенцев из Кельбаджарского района.

И.Велиев 2001 г.р. был призван на воинскую службу в октябре прошлого года, пишет Репорт.

Сообщается, что у шехида есть старшая сестра и младший брат, тяжелобольной отец. После оккупации Кельбеджара семья Велиева поселилась в Зардабском районе, в здании управления районного водоканала.

Солдат будет похоронен на Аллее шехидов в Зардабском районе.

24 февраля 2020-го года около 07:00 была предотвращена попытка диверсии подразделений ВС Армении близ села Коти Ноемберанского района в направлении села Гушчу Айрым Газахского района. Враг понес тяжелые потери, был тяжело ранен офицер, убит еще один военнослужащий.

При предотвращении провокации врага, диверсионная группа которого использовала гранатометы и другое крупнокалиберное оружие, стал шехидом солдат-пограничник Велиев Ибрагим Алемшах оглу.

Minval.az