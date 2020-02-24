Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Игоря Пономарева орденом «Шохрет».

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Игорь Пономарев награжден орденом «за заслуги в развитии спорта».

Minval.az