«У Ирана и Азербайджана общая граница, поэтому наблюдается большой пассажиропоток туда и обратно. Я бы рекомендовал не посещать Иран без особой надобности. Но даже если придется ехать, гражданам следует обращать серьезное внимание на меры безопасности». Об этом Report сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, чтобы защититься от вируса, нужно придерживаться элементарных правил гигиены, регулярно мыть руки, предпочитать правильное и здоровое питание, при нахождении в местах распространения коронавируса сторониться зараженных людей, пользоваться защитными масками.

Главный инфекционист отметил, что в Азербайджане до сих пор не выявлено никаких случаев с подозрением на коронавирус: «Выявленные в Иране факты стимулируют соответствующие структуры нашей страны быть бдительнее. Я не думаю, что в Азербайджан из Ирана проникнет вирус, но все же нужно быть осторожными».

Комментируя распространенную в соцсетях информацию о тяжелом состоянии вернувшихся из Ирана жителей Джалилабского района, Дж.Исаев заявил, что у него нет никакой информации насчет этого.

Главный инфекционист обратился к гражданам Азербайджана и призвал всех пользоваться защитными масками: «Лица с респираторным синдромом обязательно должны носить маски, потому что высока вероятность того, что они могут стать распространителями заболевания. Респираторные заболевания носят сезонный характер. С приходом весны коронавирус пойдет на спад, поскольку этот вирус не выдерживает высокие температуры. При температуре воздуха в 37 градусов тепла короновирус гибнет за 10-15 минут, при комнатной температуре за 2-3 дня».

Он также добавил, что пожилые люди должны быть еще внимательнее.

Minval.az