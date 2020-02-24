Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз грубо нарушили перемирие на линии соприкосновения на азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом заявили «Минвалу» в Государственной пограничной службе.

«24 февраля 2020 года около 07:00 была предотвращена попытка диверсии на пограничной боевой позиции в направлении села Гушчу Айрым Газахского района со стороны подразделений вооруженных сил Армянской Республики, расположенных недалеко от села Коти Ноемберянского района. Один офицер противника тяжело ранен, другой военнослужащий убит.

При предотвращении провокации врага, диверсионная группа которого использовала гранатометы и другое крупнокалиберное оружие, героически погиб солдат-пограничник Велиев Ибрагим Алемшах оглу», – говорится в заявлении.

Министерство обороны Армении в понедельник подтвердило ранение своего военнослужащего.

Minval.az