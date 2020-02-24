Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал выразил отношение к ограничению движения на погранично-пропускном пункте Дилуджу, расположенном на границе Турции с Нахчыванской Автономной Республикой в связи с угрозой коронавируса в Иране.

Как сообщил АПА посол, ограничения вступили в силу 23 февраля вечером в 17.00.

По словам дипломата, в связи с угрозой коронавируса в Иране приняты некоторые меры и на погранично-пропускном пункте Дилуджу.

«В связи с этими мероприятиями мы предоставим необходимую информацию официальным кругам Азербайджана. Официальные лица Турции поддерживают связь, ведут переговоры с официальными лицами Азербайджана. Мы приложим все усилия, чтобы Нахчыван не оказался в трудной ситуации».

Посол отметил, что сегодня будет уточнено, какие конкретно мероприятия будут проводиться на границе.

Minval.az