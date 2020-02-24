«Коронавирус — вопрос международной повестки дня. В связи с этим Азербайджан серьезно изучает рекомендации Всемирной организации здравоохранения, принимает необходимые меры».

Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, выразив отношение к возможному закрытию Азербайджаном границ с Ираном в связи с угрозой коронавируса.

Х.Гаджиев сказал, что по данному вопросу в Кабинете Министров были проведены обсуждения на начальном этапе, подготовлен план мероприятий:

«В нашей стране принимаются необходимые меры в этом направлении. МИД также обратился в связи с ограничением визитов граждан Азербайджана», – передает его слова АПА.

Minval.az