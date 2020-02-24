Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана усилил надзор на таможенно-пропускных пунктах на границе с Ираном из-за угрозы коронавируса, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в ГТК.

В комитете сообщили, что пропускные пункты с Ираном «не закрыты, но на них установлен специальный контроль».

«Лица, переходящие границу с иранской стороны, проходят специальную процедуру проверки, не входя в административное здание. Их температура измеряется портативными термометрами. В то же время на посты привлечены бригады скорой помощи, которые круглосуточно дежурят на территории», — отметили в ГТК.

Minval.az