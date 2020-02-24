Никаких изменений в график рейсов в направлении Тегерана и Ардебиля нет.

Как заявила глава пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, информация об ограничении движения по маршрутным линиям не соответствует действительности.

«Никаких изменений по указанным направлениям нет. Ежедневного проводится работа по дезинфекции в автобусах, выполняющих международные рейсы города Тегеран и Ардебиль. В случае каких-либо изменений пассажиры будут проинформированы в официальном порядке», — отметила она.

Minval.az