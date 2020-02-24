«В настоящее время ситуация с коронавирусом в Азербайджане стабильная. Никаких подозрений нет».

Об этом сообщил заведующий сектором санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем:

«Несмотря на слухи, в связи с этим было сделано официальное заявление. Если такое произойдет, то официальный орган распространит информацию. В настоящее время никаких подозрительных фактов нет», — передает его слова АПА.

Minval.az