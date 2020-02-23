Из-за вспышки коронавируса COVID-19 несколько стран в воскресенье закрыли свою границу с Ираном. Такое решение, в частности приняла Турция, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. По его словам, закрытие турецко-иранской границы — временная мера, принятая по договоренности с Ираном.

Так, после 20.00 по местному времени в Турции больше не смогут приземляться самолеты из Ирана. Турецкие самолеты, напротив продолжат летать на иранскую территорию, сообщает DW.

Аналогичные меры приняла, как уже сообщал «Минвал», также Армения. Свои границы с Ираном закрыли также Пакистан и Афганистан.

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В свою очередь, Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном. При этом авиакомпаниям будет предоставлена возможность забрать в Иран туристов, находящихся в Грузии.

В Иране заражение коронавирусом зафиксировано у более чем сорока человек. Восемь человек скончались от заболевания, вызванного этим вирусом. Это самый высокий показатель за пределами Китая.

И на фоне принятых соседними странами ограничительными мерами весьма странной выглядит позиция Баку, где заверяют, что ситуация находится под контролем. Так, МИД Азербайджана ограничился лишь призывом граждан страны соблюдать меры предосторожности при посещении Ирана в связи с эпидемией коронавируса. В Госкомтаможне же заявили, что сегодня проводились работы по дезинфекции постов в Астаре и Билясуваре в связи со случаями заражения коронавирусом в Иране.

Тревожные сообщения из соседнего Ирана вызвали оправданную панику в азербайджанском обществе. В соцсетях уже несколько дней звучат массовые призывы в адрес властей закрыть пограничные пункты с Ираном и с недоумением относятся к позиции соответствующих структур, которые не спешат принимать срочные меры. Общественность всерьез обеспокоена угрозой распространения в стране опасного вируса, несмотря на заверения властей.

Minval.az