«Вспышка коронавируса в Иране означает, что пора бить тревогу». Об это заявил CNews глава Ассоциации Туризма Азербайджана (AZTA) Нахид Багиров.

«Иран напрямую граничит с Азербайджаном. Регулярно, большое количество иранцев посещают Азербайджан, тем более, в преддверии весеннего праздника Новруз Байрамы. Сложившаяся ситуация, является серьезным сигналом для соответствующих структур. Несколько стран уже объявили о закрытии границы с Ираном», — считает Н.Багиров.

По его словам, если в Иране будет объявлен карантин, ситуация еще больше усугубится.

«Исходя из практики, можно сказать, когда в Ухани был объявлен карантин, люди пытались покинуть город любым путем. Так, если тоже самое произойдет в Иране, иранцы, в первую очередь захотят убежать именно в Азербайджан, так как страна является близкой не только по территории, но и по знанию языка, обычаев и др», — сказал Н.Багиров.

Глава AZTA считает, что в частности, иранцы захотят уехать в Нахчинань, с которым отменен визовый режим.

«В этой связи, призываю все соответствующие органы, предпринять необходимые меры, чтобы избежать распространения среди населения Азербайджана», — сказал Н.Багиров.

Minval.az