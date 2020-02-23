Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были рассмотрены обращения зарегистрированных от Наримановского-Низаминского избирательного округа №18 кандидатов Намика Нифтиева, Вугара Гасанова, Огтая Гасымова, Гюндуза Садыгова.

Как передает АПА, об этом сообщил член ЦИК Ильхам Мамедов.

И.Мамедов отметил, что обращения были объединены в одно производство. В ходе расследования ЦИК выяснилось, что результаты голосования на одном избирательном участке (№10) не отражают волю избирателей.

ЦИК вынес на обсуждение обращение и отменил результаты голосования на избирательном участке №10.

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