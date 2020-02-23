На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии было рассмотрено обращение по поводу результатов прошедших 9 февраля выборов в Милли Меджлис по Джалилабадскому избирательному округу № 67.

Как передает Report, об этом сообщил член ЦИК Тофик Гасанов. По его словам, в апелляции утверждается о нарушениях на ряде участков в избирательном округе.

Член ЦИК отметил, что в ходе следствия были подтверждены нарушения только на избирательных участках 10 и 29. Т.Гасанов предложил отменить результаты голосования на этих участках. Предложение было поставлено на голосование.

Лидером избирательного округа является Малик Гасанов.

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