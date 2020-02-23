На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии было рассмотрено обращение по поводу результатов прошедших 9 февраля выборов в Милли Меджлис по Сальян-Нефтчалинскому избирательному округу № 60.

Как передает Report, в обращении указывалось, что кандидаты в избирательные округа Айтен Гурбанова и Камиль Мусави нарушили избирательный процесс в ряде участков.

Член ЦИК Бахшейш Аскеров сказал, что зафиксированные в ходе расследования нарушения были отражены на избирательных участках 4, 5, 8, 13, 15, 23, 27, 32, 35, 37, 39.

По словам Б.Аскерова, на этих избирательных участках были случаи, которые могли повлиять на выборы. Он предложил отменить результаты голосования на этих избирательных участках. Предложение было поставлено на голосование.

Лидером избирательного округа является Фазаил Агамалы.