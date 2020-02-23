На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана было рассмотрено обращение по 34-му Хатаинскому второму избирательному округу.

Как сообщает Trend, на заседании было сказано, что в обращении кандидата Газанфара Бахышова утверждалось, что во всех избирательных участках по данному округу был нарушен избирательный процесс.

Член ЦИК Рамиз Ибрагимов заявил, что жалоба была передана в соответствующую окружную избирательную комиссию. В ходе проведенного ЦИК расследования случаи, указанные в жалобе, не подтвердились. Ибрагимов предложил отклонить жалобу. Предложение было вынесено на голосование и отклонено.

Отметим, что в этом округе лидирует Михаил Забелин.

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии также было рассмотрено обращение по поводу результатов прошедших 9 февраля выборов в Милли Меджлис по 11 Гарадагскому избирательному округу. Как передает Report, на заседании было объявлено, что кандидат по данному округу Сахават Солтанлы заявил о нарушении процесса голосования на избирательных пунктах по данному округу. Член ЦИК Габиль Оруджов заявил, что в ходе проверок, проведенных соответствующей окружной избирательной комиссией нарушений, о которых говорил С.Солтанлы, выявлено не было. Г.Оруджов предложил счесть жалобу безосновательной и оставить в силе решение окружной избирательной комиссии. Предложение было вынесено на голосование и принято. Отметим, что лидирующим кандидатом по данному округу является Айдын Гусейнов.

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