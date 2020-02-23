В январе 2020 года объем сырьевого производства в сфере металлургической промышленности Азербайджана составил 49,83 миллиона манатов, увеличившись на 38,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

Производство готовых металлических изделий выросло на 63,9 процента, составив 14,226 миллиона манатов, соответственно во всей отрасли отмечен рост на 51,35 процента, а совокупный валовый объем производства составил 64,05 миллиона манатов.

Всего в 2019 году в Азербайджане было выплавлено 23,1 тысячи тонн стали (спад на 19 процентов), произведена 21 тысяча тонн арматуры (спад на 13,7 процента), три тысячи тонн стальных труб (рост в 2,5 раза), 218,1 тысячи тонны стержней, валов и профилей (рост в 4,3 раза), производство же первичных сплавов необработанного алюминия сократилось на 47,2 процента — до 218 тонн.

Сборных строительных конструкций из черных металлов было произведено на сумму 2,3 миллиона манатов (рост в 2,4 раза), других конструкций из черных металлов было произведено 2,42 тысячи тонн (рост в 2,2 раза). Производство гибких проводов, тросов и не изолированных кабелей из меди составило 652 тонны, продемонстрировав рост в 2,5 раза.

Minval.az