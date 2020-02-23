В понедельник, 24 февраля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, изморось.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, умеренный юго-западный ветер будет усиливаться в течение дня.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 5-7, днем — 9-11 градусов тепла, в Баку ночью — 5-7, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и восточных регионах ожидается дождь и снег, ночью и утром местами — туман. Юго-западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем — 12-17 градусов тепла, в горах ночью — от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — 5-10 градусов тепла.

Minval.az