Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международных турнирах в Румынии и Израиле.

Как передает «Азериспорт», в Румынии проходил Кубок Ирины Деляну, где в зачете преюниорок Говхар Ибрагимова завоевала три золотые награды. Она стала первой в многоборье, а также в упражнении с булавами и обручем. Тогда как Марьям Алиева стала шестой в абсолютном первенстве.

Наши грации также отличились и на соревнованиях в Израиле. Среди спортсменок 2007 г.р отличилась Фахрия Алиева, примерившая серебро в зачете с булавами, а также бронзу в многоборье и в упражнении с мячом.

В более младших возрастных категориях Айсель Рзаева стала первой в абсолютном первенстве и со скакалкой. Также две медали – золото и серебро – завоевала Нилуфяр Оруджлу, а бронзу выиграли Нурай Ахмедзаде, Лейла Бабаева и Рена Фаталиева.

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