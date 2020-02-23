В результате произошедшего в Иране землетрясения в турецкой провинции Ван погибли 7 человек, в том числе 3 детей.

Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает агентство «Анадолу».

«Сотрудники AFAD прибыли в село Озпынар в провинции Ван. Под завалами находятся люди. Пятеро раненых доставлены в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сказал Сойлу.

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В 09:52 в 110 км к юго-западу от станции Нахчыван на турецко-иранской границе было зафиксировано землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, на территории Нахчыванской Автономной Республики ощущались подземные толчки мощностью 3-4 балла.

Отметим, что очаг землетрясения магнитудой 5,8 залегал на глубине 10 км.

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