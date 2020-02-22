Президент Ильхам Алиев направил Императору Японии Его величеству Нарухито поздравительное письмо по случаю дня его рождения.

«Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Японии с национальным праздником страны – Днем Вашего рождения.

Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день, когда отмечается Ваш 60-летний юбилей, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу – постоянного мира и процветания». Письмо распространила пресс-служба главы государства.

Minval.az