В Сумгайыте обнаружен труп в мусорном ящике.

Инцидент произошел во 2-м микрорайоне города. В одном из мусорных ящиков найдено тело новорожденной девочки. Тело отправлено на экспертизу, передает АПА.

По факту проводится расследование

Minval.az