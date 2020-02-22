В Сумгайыте обнаружен труп в мусорном ящике.
Инцидент произошел во 2-м микрорайоне города. В одном из мусорных ящиков найдено тело новорожденной девочки. Тело отправлено на экспертизу, передает АПА.
По факту проводится расследование
В Сумгайыте обнаружен труп в мусорном ящике.
Инцидент произошел во 2-м микрорайоне города. В одном из мусорных ящиков найдено тело новорожденной девочки. Тело отправлено на экспертизу, передает АПА.
По факту проводится расследование
Дата: 2020/02/22 9:58
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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