В Сети появился первый трейлер сериала «Магомаев» — о всемирно известном азербайджанском певце и композиторе, народном артисте СССР Муслиме Магомаеве.

Сериал снят по заказу Первого канала Дмитрием Тюриным («Триггер») и Романом Прыгуновым («Мертвое озеро», дилогия «Духless»).

Основное его действие разворачивается в 60-е годы XX века — во время записи своей концертной программы Магомаев знакомится с оперной певицей Тамарой Синявской. Между «королем эстрады» и восходящей звездой Большого театра моментально пробегает искра, «но Тамара замужем, да и Муслим не свободен…», пишет «Российская газета».

Магомаева сыграл Милош Бикович, Синявскую — Ирина Антоненко. Как отмечается, центральный каст проекта лично утвердила вдова артиста. Сценарий сериала писали четыре года — также при участии Синявской. В общей сложности на разработку шоу ушло шесть лет.

Minval.az