«Представленные сегодня предложения по созданию электронной и визуальной базы данных для контроля над зелеными насаждениями, обмен информацией сыграют важную роль в разработке документов по градостроительству».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции сказал заведующий отделом градостроения и развития территорий Государственного комитета по градостроению и архитектуре Рамиз Бабаев.

По его словам, разрабатывается Генеральный план города Баку и создана совместная рабочая комиссия с соответствующими госучреждениями:

«Эта комиссия сотрудничает с МЭПР. В связи с Генеральным планом следует отметить, что уже идет второй этап работы. На первом этапе была разработана Концепция развития Баку, содержащая 4 приоритетных направления. Один из этих приоритетов заключается в регенерации города с окружающей средой, рациональном использовании территорий и обеспечении комфортного проживания населения».

Р.Бабаев подчеркнул, что на втором этапе разрабатывается окончательный проект Генерального плана и после согласования с соответствующими организациями до конца года он будет представлен Кабинету министров.

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