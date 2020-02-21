На состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение зарегистрированного от 2-го Насиминского избирательного округа №22 кандидата Вугара Мамедова.

Как сообщает АПА, об этом сказал член ЦИК Габиль Оруджев.

Габиль Оруджев отметил, что жалобщик, утверждая, что в день выборов были нарушения закона в различных участках по округу, просил принять соответствующие меры: «Жалобщик оспорил результаты голосования по 27 участкам. В ходе расследования на избирательных участках № 1, 20, 24 были выявлены случаи, не отражающие волю избирателей. В ходе изучения представленных протоколов выяснилось, что результаты голосования на избирательном участке №11 не отражают волю избирателей. Поэтому предлагаю отменить результаты голосования на этих избирательных участках».

ЦИК вынес на обсуждение обращение и отменил результаты голосования на избирательных участках № 1, 11, 20, 24.

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