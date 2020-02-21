«Председатели и члены окружных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, в деятельности которых были выявлены недостатки, на следующих выборах не будут членами комиссий».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК сказал, что члены комиссии, допустившие негативные моменты в своей деятельности, будут наказаны: «Комиссии, допустившие нарушения закона, будут распущены. Пусть никто не сомневается в этом. Мы уже расследуем нарушения в деятельности нескольких участковых избирательных комиссий. По каждому из них будет принято соответствующее решение».

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