На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение кандидата Анара Мамедова и других кандидатов, баллотировавшихся по Бейлаганскому избирательному округу №81.

Как передает АПА, член ЦИК Ильхам Мамедов отметил, что в обращении жалобщики утверждают о наличии нарушений в день выборов и требуют аннулирования результатов: «Кандидат представил 5 протоколов. При их изучении было установлено, что только в протоколе по избирательному участку № 31 были выявлены несоответствия. По этой причине предлагаю отменить результаты голосования на этом избирательном участке».

Заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов предложил признать недействительными результаты голосования на избирательных участках №№1, 4, 6 по причине того, что там также были выявлены нарушения.

ЦИК принял решение признать недействительными результаты голосования на избирательных участках №№1, 4, 6 и 31.

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