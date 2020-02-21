Государственный комитет по работе с религиозными структурами и Управление мусульман Кавказа дали рекомендации турагентствам в связи с опасностью коронавируса в Иране.

Об этом АПА сообщил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

М.Гурбанлы сказал, что только хадж проходит под опекой Управления мусульман Кавказа:

«Паломничества к другим святыням организуют туристические агентства. Мы порекомендовали туристическим агентствам, организующим паломничества к святым местам в Иране, Ираке, на Ближнем Востоке, учитывать опасность заражения коронавирусом в нынешней ситуации и быть внимательными во время организации туров. С учетом этой угрозы им желательно ввести определенные временные ограничения в организацию туристических поездок».

Председатель комитета отметил, что в юридическом плане эти туристические компании являются независимыми:

«Эти компании организуют туристические поездки не только в религиозные святыни, но и в другие места. Поэтому с точки зрения законодательства мы не можем ввести какие-то запреты в отношении этих компаний, им даны рекомендации. Мы приняли представителей туристических компаний и провели с ними разъяснительную работу. Я уверен, что с учетом угрозы коронавируса наши граждане внимательнее отнесутся к вопросам поездок, будут соблюдать соответствующие рекомендации Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)».

Minval.az