Национальный совет телевидения и радио (НСТР) прокомментировал высказывание, прозвучавшее в эфире передачи «Ən yaxşısı» на телеканале ATV.

Как сообщил АПА заведующий отделом НСТР Тевеккюль Дадашев, председатель Совета Нуширеван Магеррамли обсудил с руководителем телеканала этот эпизод.

«В ходе обсуждений председатель Совета довел до сведения руководителя телеканала недопустимость таких вещей в передачах», — подчеркнул Т.Дадашов.

Накануне певец Манаф Агаев в передаче «Ən yaxşısı» призвал к насилию в отношении женщин.

Minval.az