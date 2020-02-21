Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в

Баку и на Абшеронском полуострове 22 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, изморось. Северо-восточный ветер днем перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются дожди. На отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 22 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az