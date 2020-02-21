Азербайджан и Италия предприняли очередной шаг для расширения сотрудничества в военной сфере.

Между двумя странами подписан документ о приобретении интеграционной системы самолетов «М-346», передает Репорт.

«Декларацией по соглашению между Минобороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A о приобретении интеграционной системы самолетов M-346» обменялись министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и исполнительной директор Leonardo S.p.A Алессандро Профумо.

Декларация была подписана в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиевав Италию.

19 февраля начался официальный визит президента Ильхама Алиева в Италию.

Minval.az