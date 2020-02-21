Азербайджан занял 52-е место в рейтинге стран, наиболее безопасных для туристов, составленном по методологии сайта Insurly, сравнивающей страхование путешествий.

Страховщики оценили систему здравоохранения Азербайджана на 79 баллов, в том числе загрязнение воздуха – на удовлетворительно.

При этом отмечается, что в Азербайджане отсутствуют угрозы заражения желтой лихорадкой, малярией, холерой и вирусом Зика, а основные санитарные условия определены как хороши, передает «Интерфакс».

Эксперты оценили транспортные условия — на 75 баллов, риск стихийных бедствий — на 58 баллов, уровень насилия — на 51 балл.

Стоит отметить, что Азербайджан показал третий результат в рейтинге среди стран СНГ. Выше расположились только Узбекистан (46 место) и Беларусь (48 место).

Возглавила список Швейцария с 93,4 балла из максимума в 100 баллов.Второе место занял Сингапур с 92,7 баллами, 3-е место – Норвегия с 91,1 балла. В десятку также вошли Люксембург, Кипр, Исландия, Дания, Португалия, Финляндия и Япония.

Последние три места в рейтинге, который оценивал 180 стран, заняли Центральноафриканская республика, Демократическая республика Конго и Южный Судан.

Minval.az