Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана объявило тендер на покупку 300 квартир с целью улучшения социально-бытовых условий инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, передает «Интерфакс».

Минтруда, в частности, намерено приобрести 300 одно-, двух- и трехкомнатных квартир в Баку и пригородах, а также в Гяндже.

Стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.

По условиям Минтруда, все квартиры должны быть отремонтированы, с существующей линией коммуникаций, не имеющих коммунальных долгов, с наличием документов от Госкомитета по имущественным вопросам.

Предложения по тендеру принимаются до 17:00 15 апреля 2020 года. Вскрытие предложений пройдет 16 апреля в 15:30.

Minval.az