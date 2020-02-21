Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана представило правительству проект по строительству нового тоннеля возле Бакинского международного автовокзального комплекса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Салех Мамедов.

По его словам, проект будет рассмотрен Бакинским транспортным агентством, управлением транспорта Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре. Строительство тоннеля начнется после утверждения проекта.

Minval.az